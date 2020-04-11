Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Türkiye’nin bir çok bölgesinde bugün CHP’li belediyeler yine yandaşlarını kayırdı. CHP'li belediyeler halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile halka hizmet değil Sözcü Gazetesi dağıttı.
CHP’li belediyelerden vatandaşa değil yandaşı Sözcü’ye hizmet!11.04.2020 21:40
- CHP’li belediyelerden vatandaşa değil yandaşı Sözcü’ye hizmet!
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