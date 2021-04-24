RAMAZAN İMSAKİYE
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Sınırda konuşlu obüsler terör hedeflerini ateş altına altı

Sınırda konuşlu obüsler terör hedeflerini ateş altına altı
24.04.2021 17:56
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari’nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.


TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.


Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı.

Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı.

PKK HEDEFLERİ DERECİK'TEN OBÜSLERLE VURULDU
Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkâri'nin Derecik ilçesinde de askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.

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