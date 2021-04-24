Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK’ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona ilişkin son dakika bilgileri de ortaya çıktı. Köşeye sıkışan teröristlerin telsiz konuşmalarında "Sürekli bombalıyorlar, asker her yerden geliyor" sözleri yaşanan paniğin göstergesi oldu.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, çok özel bir bilgiyi canlı yayında paylaştı. Ulak, teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde olduklarını aktardı. Ulak, teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu duyurdu.

Ulak'ın A Haber'de aktardığına göre; teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" seslendiği ortaya çıktı.