Selçuk Bayraktar'ın ağzından babası Özdemir Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait! Fabrikada yaşıyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesinde hiç şüphesiz önemli paylardan biri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a ait. Bugün hayata veda eden Özdemir Bayraktar'ı oğlu Selçuk Bayraktar ise Akıncı TİHA'nın teslim töreninde şu sözlerle anlatmıştı "Evlenene kadar, ben iş yerinde yatıp kalktım. Annem ve babam ise hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor. Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı, babam Özdemir Bayraktar'a ait."