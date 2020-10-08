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Selçuk Bayraktar'dan milli gururumuz Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...

Selçuk Bayraktar'dan milli gururumuz Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
08.10.2020 09:45

Son dkaika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Sakin, sıcak bir lodos esintisinde #AKINCI...

Gelecek fırtınaların hazırlığında...⚡🐳

Semalarımızda hür ve özgür...#AKINCI#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/gjVW4KWJWG

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2020

Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.

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