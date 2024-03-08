Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi: Bankaya Terim ile neden gitti?

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması başladı.

Dosyaya gelen evrakların okunduğu duruşmada, Denizbank'ın katılma talebi değerlendirildi. Mahkeme heyetinin bu talebi reddetmesinin ardından müştekilerin beyanının alınmasına geçildi.

MUSLERA: "ERZAN'DAN PARANIN GERİ ÖDENECEĞİNE DAİR RESMİ DEKONT ALDIM"

İspanyolca tercüman aracılığıyla konuşan Fernando Muslera, sanık Seçil Erzan'ı 2011'de banka çalışanı olarak tanıdığını belirterek, Aralık 2022'de bankada finans işleri müdürü olarak bildiği kişiler tarafından arandığını, bu kişilerin yatırım teklifinde bulunduğunu, Erzan'ın da yatırımına karşılık yüzde 35 kar vadettiğini söyledi.

Seçil Erzan'ın, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'dan "fonu idare eden kişiler" olarak bahsettiğini anlatan Muslera, "Denizbank'ın Florya şubesinden 700 bin dolar para çektim. Ve çektikten sonra menajerim Musa Mert Çetin'e verdim. Denizbank'ın Levent şubesine bu parayı Çetin götürdü. Şubat 2023'te Ziraat Bankası'ndaki hesabımdan 500 bin dolar alıp tekrar Musa Mert'e verdim. Kendisi bu parayı Denizbank'ın içine girmeden kapıda verdi." dedi.

Erzan'ın kendisine paranın geri ödeneceğine dair resmi dekont verdiği ve bu süreçte 700 bin dolarını da Erzan'dan geri aldığını kaydeden Muslera, sanığın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri sebep göstererek kendisini oyaladığını da öne sürdü.

"BUNUN BİR YOLSUZLUK OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM"

Sanıkla iletişimi menajeri Musa Mert Çetin'in sağladığını aktaran Muslera, şöyle devam etti:

"Bana, 'Biraz daha fonda yerimiz var, yatırım yapabilirsin.' dedi. Zamanında almam gereken karı alamadığım için beni ikna etmek ve rahat olmam için bana, 'fonda ünlü isimlerin olduğunu' söyledi. Ben yatırım yapmadan önce bunları söylemedi, paramı alamadığım için söyledi. Seçil Hanım ailemle yaşadığım evime geldi; 'Bu fon Hakan Ateş yönetiminde, deprem olduğu için ödemeler aksadı.' dedi. Seçil Erzan banka yöneticisi olmasaydı normal arkadaşım olsaydı, bu paraları teslim etmezdim. Ben bankaya güvendim. Ayrıca Seçil Hanım'ın oranın müdürü oluşu da para vermemde etkili oldu. Ben sadece Musa Mert Çetin'e, 'parayı geri alamazsak bankanın üst düzey yetkililerine şikayette bulunacağımı' söyledim."

Sanık Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi'nin, "Neden üst düzey banka yöneticilerini aramadınız?" sorusunu yanıtlayan Muslera, "Çünkü bunun için zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu anlamıştım." diye konuştu.

Muslera, sanık Erzan hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığının sorulmasın üzerine de, "İstemiyorum." yanıtını verdi.

BELÖZOĞLU: "SÜREÇ KUZENİM BAHÇEKAPILI'NIN ARAMASIYLA BAŞLADI"

Beyanda bulunan diğer müşteki Emre Belözoğlu da kendi adına sürecin, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın araması ve Denizbank'ın bir fonunun olduğunu söylemesiyle başladığına dikkati çekti.

Belözoğlu, "Parça parça olmak üzere toplamda 4 milyon 290 bin dolar verdim. Bankadaki paraların ve evdeki altınların bazılarını ben teslim ettim, bazılarını Volkan'a ve şoföre teslim ettim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan'la telefonda görüştüm. Bana fonu anlattı. 'Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yürüttüğü yüksek kar getirili bir fon olduğunu, ne kadar çok para getirirsek o kadar çok getirisi olacağını' söyledi." ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan'ın önce 10 milyon dolar istediğini daha sonra miktarı 5 milyon dolara düşürdüğünü aktaran Belözoğlu, "Bir süre sonra, elimde bana verdiğim paralar için düzenlenen evraklarla Seçil Erzan'ın odasına gittim. Banka çalışanları odaya geldi, sonra da müfettişler geldi." şeklinde konuştu.

FATİH TERİM FONU' İFADESİNİ SONRADAN DUYDUM"

Belözoğlu, kara ilişkin hiç para alamadığını, birçok sporcunun bu fona dahil olduğunu bankaya gittikten sonra öğrendiğini, öncesinde sadece Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, Fatih Terim ve Buse Terim'in fonda olduğunu duyduğunu anlattı. Belözoğlu, bir soru üzerine, Erzan'ın hep fonda kazanmayı taahhüt ettiğini, hiçbir zaman paranın batabileceğinden bahsetmediğini de öne sürdü.

Emre Belözoğlu, "Şikayetçiyim, kimseye güvenerek bu yatırımı yapmadım. Bankaya ve banka tarafından atanan Seçil Erzan'a güvendim. Fatih Terim ile bu konuyla alakalı hiç görüşmemiştim. Tamamen bankadaki fona binaen bu işlere giriştik. 'Fatih Terim fonu' ifadesini sonradan duydum." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN: NEFSİME YENİK DÜŞTÜM

Emre Belözoğlu'nun ifadesinin ardından Arda Turan'ın ifadesi alındı. Erzan hakkında, "Kendisi, Denizbank yetkilileriyle Florya tesislerine gelen, hayatının baharında bankanın gücünü arkasına almış, güven teşkil eden bir hanımefendiydi. Tesise gelerek futbolcuların işlemlerini orada yapardı. Bankası tarafından efsaneleştirilmiş, bankanın sitesinde 15 yıllık başarı öyküsü anlatılan bir hanımefendiydi." diyen Turan, sanığı bankada bir kez ziyaret ettiğini belirtti.

Arda Turan, Erzan tarafından birçok kez mevduat getirmesi amacıyla arandığını anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. Seçil Erzan bana, 'Arda, mevduat yerine paranı fona koyalım, böyle imkanlar var. Bu faiz değil.' dedi ve beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana çok yüksek getiriler vadetmemişti, 10 milyon dolar istedi." diye konuştu.

Taşınmazlarını satarak bazen de borç alarak Erzan'a Ekim 2022'den itibaren toplam 13 milyon 900 bin dolara yakın para verdiğini kaydeden Turan, bu paranın 6 milyon 400 bin dolarını kendi isteğiyle aralıklarla aldığını dile getirdi.

Yaklaşık 4 milyon dolar kar vadeden Erzan'ın devam eden süreçte annesinin hastalığı ve depremleri bahane ederek kendisini oyaladığını ileri süren Turan, bankaya güvenerek parasını teslim ettiği yöneticiler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu suçlamadığını ancak mağdur olduğunu beyan etti.

"DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRÜNE SAHİP ÇIKMALIDIR"

Turan, şöyle devam etti:

"Denizbank şube müdürüne sahip çıkmalıdır. Hayatım boyunca Seçil Erzan'ı tehdit etmedim, hakaret etmedim. Kardeşim ve şoförüm Erzan'a bu paraları 12-13 parça halinde verdi. Denizbank'ın şube müdürünün böyle bir durum içinde olabileceğini düşünmedim. Ben Ocak 2023 sonuna doğru bazı futbolcuların da fonda olduğunu öğrendim."

"BEN BİRAZ SAFIM"

Emre Çolak'ın fona girmesi için Seçil Erzan'a telkinde bulunup bulunmadığı sorulan Turan, "Erzan bana, 'Emre Çolak'a gideceğini' söylemişti. 'Arda fona para sokmamız lazım ki, çalışsın.' diyordu. Emre abi beni arayınca olayı anladım. Hala bile inanmak istemiyorum. Ben bu konularda biraz safım." dedi.

"KONUŞABİLECEK BİRİ OLDUĞU İÇİN FATİH TERİM'LE GİTTİK"

Erzan hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına rızasının olup olmadığı sorulan Turan, "Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir." ifadesini kullandı.

Arda Turan, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile banka şubesine gitmesi olayını ise "Fatih hoca bizim büyüğümüzdür. Hakan Ateşi de tanır. Bu konuda konuşabilecek biri olduğu için onunla gittik." sözleriyle açıkladı.

Duruşmaya diğer müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam ediliyor.

İLK ONLAR GELDİ

Dava ile ilgili İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen ilk isimler Arda Turan ve Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera oldu. Muslera'ya avukatı Rezan Epözdemir eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan'ın yüzünün güldüğü görüldü.

Öte yandan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katıldı. Tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ

İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan'ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporun dava dosyasına girmesi ile Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle kandırdığı iddia edilen insanlarla yazışmaları da gözler önüne serildi.

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2'inci duruşmada Seçil Erzan'ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4'üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

'MAĞDURLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Her ifadesinde farklı beyanlarda bulunan Seçil Erzan, 15 Ocak Pazartesi görülen 3'üncü duruşmada, "Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu parayı, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım, Selçuk İnan o parayı vermezdi bana. Ben arabanın bagajını açtığımda kapışılıyordu. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya'ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER

Bugün görülecek 4'üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.

Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI

3'üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan'a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi.

Raporda Erzan'ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2'inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.