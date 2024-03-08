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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 17:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 17:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da zehir tacirlerine NARKOÇELİK-5 operasyonu: 4 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen NARKOÇELİK-5 operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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