Kentsel dönüşüm seferberliği sürerken, uygun maliyetli yeni bir destek devreye alınıyor. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 5 şehirde proje iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak.

2.5 MİLYON TL FİNANSMAN

İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük katkı sunacak proje kapsamında aylık yüzde 0.69 faizle, 180 ay vadeyle, 2.5 milyon liraya varan kredi kullanma kullanılabilecek.

EVİ OLMAYANA, EMEKLİYE İNDİRİM

Pilot il olarak İzmir'in seçildiği projede, başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.

ENERJİ VERİMİ YÜKSEK EVE DÜŞÜK FAİZ

Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak. Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

DETAYLARI AÇIKLANACAK

Krediden kimlerin, nasıl yararlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Projenin detaylarını önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı.

İLK ETAPTA 330 MİLYON EUROLUK DESTEK

Bakan Özhaseki, "Dünya Bankası ile imzaladığımız ilk etapta 330 milyon euroluk bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan projeyi başlatıyoruz. Amacımız, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir'dir" dedi. İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK ADIM

Bu 5 şehirde riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliğinin esas olacağını ifade eden Özhaseki, "Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız. Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız. Hedefimiz, İzmir'i, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir" diye konuştu.

AYLIK TAKSİTLER NE OLACAK?

Proje kapsamında 500 bin lira kredi kullanan bir vatandaş aylık 4 bin 859 lira taksitle 874 bin 698 lira olarak geri ödeyecek. 1 milyon liralık 180 ay vadeli kredinin aylık taksiti 9 bin 719, toplam geri ödemesi 1 milyon 749 bin 396 lira olurken; 2 milyon liralık kredinin aylık taksiti 19 bin 438, toplam geri ödemesi 3 milyon 498 bin lirayı bulacak. Bu proje kapsamında 2.5 milyon lira kredi kullanan vatandaş aylık 24 bin 297 lira taksitle geri ödeme yapacak, toplam geri ödeme 4 milyon 373 bin lira olacak.

İŞTE KREDİ MİKTARINA GÖRE GERİ ÖDEME TUTARLARI

Kredi tutarı: 2.500.000 TL

Aylık taksit: 24.297 TL

Toplam ödeme: 4.373.489 TL

Kredi tutarı: 500.000

Aylık taksit: 4.859 TL

Toplam ödeme: 874.698 TL

Kredi tutarı: 600.000

Aylık taksit: 5.831 TL

Toplam ödeme: 1.049.637 TL

Kredi tutarı: 700.000

Aylık taksit: 6.803 TL

Toplam ödeme: 1.224.577 TL

Kredi tutarı: 800.000

Aylık taksit: 7.775 TL

Toplam ödeme: 1.399.516 TL

Kredi tutarı: 900.000

Aylık taksit: 8.747 TL

Toplam ödeme: 1.574.456 TL

Kredi tutarı: 1.000.000 TL

Aylık taksit: 9.719 TL

Toplam ödeme: 1.749.396 TL

Kredi tutarı: 1.100.000 TL

Aylık taksit: 10.691 TL

Toplam ödeme: 1.924.335 TL

Kredi tutarı: 1.200.000 TL

Aylık taksit: 11.663 TL

Toplam ödeme: 2.099.275 TL

Kredi tutarı: 1.300.000 TL

Aylık taksit: 12.635 TL

Toplam ödeme: 2.274.214 TL

Kredi tutarı: 1.400.000 TL

Aylık taksit: 13.606 TL

Toplam ödeme: 2.449.154 TL

Kredi tutarı: 1.500.000 TL

Aylık taksit: 14.578 TL

Toplam ödeme: 2.624.093 TL

Kredi tutarı: 1.600.000 TL

Aylık taksit: 15.550 TL

Toplam ödeme: 2.799.033 TL

Kredi tutarı: 1.700.000 TL

Aylık taksit: 16.522 TL

Toplam ödeme: 2.973.972 TL

Kredi tutarı: 1.800.000 TL

Aylık taksit: 17.494 TL

Toplam ödeme: 3.148.912 TL

Kredi tutarı: 1.900.000 TL

Aylık taksit: 18.466 TL

Toplam ödeme: 3.323.852 TL

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Aylık taksit: 19.438 TL

Toplam ödeme: 3.498.791 TL

Kredi tutarı: 2.100.000 TL

Aylık taksit: 20.410 TL

Toplam ödeme: 3.673.731 TL

Kredi tutarı: 2.200.000 TL

Aylık taksit: 21.382 TL

Toplam ödeme: 3.848.670 TL

Kredi tutarı: 2.300.000 TL

Aylık taksit: 22.353 TL

Toplam ödeme: 4.023.610 TL

Kredi tutarı: 2.400.000 TL

Aylık taksit: 23.325 TL

Toplam ödeme: 4.198.549 TL

Kredi tutarı: 2.500.000 TL

Aylık taksit: 24.297 TL

Toplam ödeme: 4.373.489 TL