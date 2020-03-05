Savunma Sanayii Başkanlığı Twitter'dan paylaştı! İşte Pantsir S1'i vuran yerli bomba

Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında SİHA'lar tarafından kullanılan Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.
İdlib'de düzenlenen operasyonlarda kullanılan Türk SİHA'ları ve MAM-L mini akıllı mühimmatı açık arazide olduğu kadar meskun mahaldeki performansıyla da askeri başarıya çok güçlü katkı sağlıyor.
Kahraman Mehmetçiğimizin #BaharKalkanıHarekatı'nda kullandığı Türk Savunma Sanayii ürünleri. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷— SSB (@SavunmaSanayii) March 5, 2020
Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) 🚀
🔹Arayıcı Başlık: Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık
🔹Tapa Tipi:Çarpma/Yaklaşma
🔹Platformlar: İHA
📍 Üretim: Roketsan pic.twitter.com/K4l90quzlL
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