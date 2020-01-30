Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e yönelik olarak hayata geçirildi.

Kartal Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ise ana alt yüklenici olarak yer alıyor.

Projeyle Gökbey platformuna ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, halihazırda Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi epoksi reçine emdirilmiş cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli prepreg malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor.

Son yıllardaki atılımlarımızdan dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonlarda da Mehmetçik'in en yakın arkadaşı oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kullandığı ve kullanacağı yerli ve milli silahlar.

