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Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Savunma Sanayii yerli silahlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KARGU-2 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının güvenlik güçlerimize ilk teslimatı yapıldı. İHA KARGU-2'nin özellikleri ise kendisine hayran bıraktı.

30.01.2020 16:25 - Son Güncelleme: 30.01.2020 16:25
Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Kargu-2'nin dikkat çeken özellikleri arasında artırılmış görev süresi ve düşük ses seviyesi yer alıyor. Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip Kargu-2, artırılmış otonomiye sahip. STM, anlaşma doğrultusunda toplam 356 adet Kargu-2 üretip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek.

Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

KARGU™ asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU™ platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; "Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)", "Yer Kontrol Ünitesi" ve "İHA Şarj İstasyonu" bileşenlerinden oluşmaktadır.

Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e yönelik olarak hayata geçirildi.

Kartal Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ise ana alt yüklenici olarak yer alıyor.

Projeyle Gökbey platformuna ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, halihazırda Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi epoksi reçine emdirilmiş cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli prepreg malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor.

Son yıllardaki atılımlarımızdan dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonlarda da Mehmetçik'in en yakın arkadaşı oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kullandığı ve kullanacağı yerli ve milli silahlar.

Yerli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor! İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülecek Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal) Projesi'yle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

YERLİ ÜRETİMDE YENİ HAMLE
Savunma sanayisinde platform üreticisi haline gelen, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yaklaşık yüzde 70'ini yerli olarak karşılayan Türkiye, yerlileştirme çabasını kritik alt sistemler, bileşen ve malzeme bazında yaygınlaştırıyor.

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