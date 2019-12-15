Bakanlık duyurdu! Kamikaze İHA'lar yolda! (Türkiye'nin yerli silahları)
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını bildirerek, belirlenen yerlere 365 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, STM Defence ile imzalanan sözleşme ile Kamikaze İHA'ların görev sürelerinin, irtifa ve otonomi, ses seviyesi ve tespit algoritması yönünden geliştirildiğini ve 356 tane Kargu - 2 Kamikaze İHA'nın belirlenen kurumlara teslim edileceğini bildirdi.
Konuya ilişkin açıklamasında Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA'larımızı geliştiriyoruz. STM Defence ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son teslimatlarla toplamda 13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ye teslim edildiğini söyledi.
Korkut Projesi'nin, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladığını belirten Demir, "Korkut Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alıyor. Bu projeyle KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı, yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı." dedi.
Milli imkanlarla geliştirildi
Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN