Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 'Pars' ve 'Kaplan'dan yapılan füze atışında hedef başarıyla vuruldu 25.11.2019 13:11

Savunma Sanayii Başkanlığı, 'Pars' ve 'Kaplan' araçlarına entegre edilmiş Orta Menzilli Tanksavar Sistemi (OMTAS) ile hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vurulduğunu duyurdu.