Milyonlarca öğretmene müjde: Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Dezavantajlı yere ek ödeme |Video 25.11.2019 12:54

Uzun süredir eğitimin gündeminde olan öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğretmenlerin haklarını baştan aşağı yeniden düzenleyen çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Çalışmada, öğretmen yetiştirmeden öğretmenliğe girişe, mali haklara, kariyer basamaklarına ve meslek haklarına kadar önemli düzenlemeler bulunuyor.

Öğretmen maaşları ile ilgili önemli bir değişiklik gündemde. Öğretmenlerin uzun süredir bekledikleri meslek kanunu ile ilgili çalışma tamamlandı. Geleceğin mimarı öğretmenlerle ilgili değişiklikte en dikkat çeken başlık maaşlarla ilgili. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu öğretmenlerin haklarını baştan aşağı yeniden düzenleyen taslağı Başkan Erdoğan'a sundu. İşte detaylar...

ÖZEL-DEVLET FARKI KALKACAK

Taslağa göre, özel öğretim kurumlarında çalışan bir öğretmenin aylık ücreti devlet okullarında çalışan bir öğretmenin aylık maaşından daha az olmayacak. Yani bir öğretmen devlet okullarında ne kadar maaş alıyorsa özel okullarda da o kadar maaş alacak. Taslakta ayrıca öğretmenlerin ek ders ücretleri yerine yeni bir maaş düzenlemesi yapılması da öneriliyor.

DEZAVANTAJLI YERE EK ÖDEME

Çalışmada dezavantajlı yerlerde öğretmenlik yapan öğretmenlere ek ödemelerde teşvik verilmesi de önerildi.

ÖĞRETMENLERE KARİYER BASAMAĞI

Başkan Erdoğan'a sunulan taslakta öğretmen kariyer basamakları ile ilgili düzenlemeler de var. "Aday öğretmen", "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" gibi kademelerin de yer aldığı taslakta öğretmenlerin her basamaktaki sorumluluk ve yetkileri de ele alınıyor. Öğretmen yetiştirilmesinde MEB ve YÖK iş birliği ile yetiştirme programları düzenlenmesi gerektiği belirtilen taslakta, öğretmenlik bölümlerine girişte seçme yapılmasına ilişkin ifadeler de yer alıyor.

SINAV ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı, öğretmenlik çalışmasıyla eş zamanlı yürüttüğü kademeler arası geçiş düzenlemesi yani sınav sistemi ile ilgili de çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın da bitmek üzere olduğu ve kısa bir süre sonra Erdoğan'a sunulacağı kaydedildi.