Şanlıurfa'da otomobil yol yapımı için kazılan 10 metrelik çukura devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil, yol yapım çalışması kapsamında kazılan yaklaşık 10 metrelik çukura devrildi. Araçtaki 45 yaşındaki Gale Ali olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Abdurrezak Oso ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdurrezak Oso'nun kullandığı 63 MD 0481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasında kazılan yaklaşık 10 metrelik çukura devrildi.

Araçtaki kadın hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralı

Çukurun içine düşen otomobildeki yabancı uyruklu Gale Ali (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Abdurrezak Oso ise ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Kazada hayatını kaybeden Gale Ali'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.