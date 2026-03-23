Adalet Bakanı Akın Gürlek'i asılsız mal varlıklarıyla itham eden CHP lideri Özgür Özel'i köşeye sıkıştıracak edecek belgeler günyüzüne çıktı. CHP Lideri Özgür Özel hakkında Beşiktaş'ta "yıkım kararlı" bir evi düşük bedelle aldığı ve ardından kararın kaldırılmasıyla haksız kazanç elde ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Peki, fondaş Halk TV'de açıklanan mal varlığı listesinde bu taşınmaz neden yer almadı?

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedefine aldı ve"tapusu" olmayan çok sayıda mal varlığına sahip olmakla itham etti.

Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in mal varlığı ve yurt dışındaki yat iddialarını "sahte ve düzmece belgeler"diyerek kesin bir dille yalanladı.

Şimdi ise asıl "belgeli"skandal Özgür Özel'in kapısına dayandı. Başkalarını şeffaflık testine sokmaya çalışan Özel, Beşiktaş'taki şaibeli konut alımıyla ilgili belgeleri gün yüzüne çıktı.

YIKIMLIK EV NASIL SERVETE DÖNÜŞTÜ?

Özgür Özel 22 Eylül 2021 tarihinde Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde yer alan bir evi yaklaşık 800 bin TL bedelle satın aldı. Ancak bu satın alma sürecini tartışmalı hale getiren en önemli detay, söz konusu taşınmaz hakkında önceden alınmış "yıkım kararı" olduğu yönündeki bilgiler oldu.

TAPU EL DEĞİŞTİRDİ KARAR BUHARLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz hakkında CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından verilmiş bir yıkım kararı bulunuyordu. Evin eski sahibinin bu kararı kaldırmak için yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kalmış, belediye yetkilileri yapının "kesinlikle yıkılacağını" tebliğ etmişti.

Tam da bu süreçte alıcı olarak Özgür Özel'in devreye girdiği, satışın ise dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat aracılığıyla gerçekleştiği iddia edildi.

EVİN DEĞERİ 600 BİN DOLARA ÇIKTI

Asıl çarpıcı gelişme ise satıştan hemen sonra yaşandı. Tapu Özgür Özel adına tescil edilir edilmez, yapı üzerindeki "yıkım kararı" mucizevi bir şekilde kaldırıldı. Bu hamleyle birlikte mülkün değeri bir anda katlanarak yaklaşık 600 bin dolar seviyesine ulaştı.

Peki, fondaş Halk TV'de açıklanan mal varlığı listesinde bu taşınmaz neden yer almadı?

Özgür Özel'in, fondaş medya olarak bilinen Halk TV ekranlarında"işte mal varlığım"diyerek açıkladığı listede Beşiktaş'taki bu lüks taşınmaza yer vermedi.

Kamuoyu şimdi şu soruların cevabını bekliyor: