Haberler Haber Videoları Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Gaffar Mayik Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü | Video

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Gaffar Mayik Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü | Video

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Gaffar Mayik Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü | Video
16.05.2023 16:53 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:53

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda ailesi Şanlıurfa’da yaşayan Uzman Çavuş Gaffar Mayik şehit oldu.

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda ailesi Şanlıurfa'da yaşayan Uzman Çavuş Gaffar Mayik şehit oldu.
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün sıcak temas sağlanan PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Gaffar Mayik hastanede tedavi altına alındı. Haberi alan askerin Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan ailesi, Şırnak'a gitmek için yola çıktı.
Şehit haberini yolda aldılar
Yolda çocuklarının şehit olduğunu öğrenen ailesi, Şanlıurfa'ya geri döndü. Şehidin yaşandığı eve giden yetkililer ise Türk bayrağı astı.
Şehit Adıyaman nüfusuna kayıtlı
Adıyaman'ın Samsat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz açıklanmadı.
Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi.
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