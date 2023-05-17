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Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandı

Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandı
17.05.2023 09:21 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:53

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Adana'da "dur" ikazında bulunan ekiplerden kaçtığı sırada bir binanın bahçesine el bombası atan şüpheli üzerindeki tabancayla yakalandı.

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Adana'da "dur" ikazında bulunan ekiplerden kaçtığı sırada bir binanın bahçesine el bombası atan şüpheli üzerindeki tabancayla yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği polis ve bekçileri, bir ticari taksinin bulundukları yere yakın bir noktada yolcu indirdiğini fark etti.

Taksiye doğru hareket eden ekipler, bir şüphelinin araçtan inip kaçmaya başlaması üzerine "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelinin ikazlara rağmen koşarak izini kaybettirmeye çalışması üzerine ekipler, havaya ateş açtı. Bu sırada şüpheli cebindeki cismi bir binanın bahçesine attı.

- Bahçede el bombası bulundu, üzerinden tabanca ve mermiler çıktı

Yaya olarak yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerin yakaladığı şüpheli Y.K'nin (23) üzerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Y.K'nin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin el bombası olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı olduğu tespit edilen Y.K, emniyete götürüldü.

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