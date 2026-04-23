Artvin'de yaylada can pazarı: Bacağı kırılan vatandaşı askeri helikopter kurtardı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken talihsiz bir kaza geçiren Mevlüt Kaçmaz ve arkadaşı, devletin tüm imkanlarının seferber edildiği dev bir operasyonla kurtarıldı. Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşımın güçleştiği bölgede devreye askeri helikopter girdi.

Dengesini Kaybedip Düştü

Olay, öğle saatlerinde Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte doğanın tadını çıkarmak isteyen 43 yaşındaki Mevlüt Kaçmaz, yürüyüş esnasında dengesini kaybederek sert bir şekilde düştü. Darbenin etkisiyle bacağı kırılan Kaçmaz yerinden hareket edemeyince arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dev Operasyon 5 Saat Sürdü

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin aşırı dik ve sarp olması nedeniyle yaralının sedyeyle taşınmasının riskli olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD koordinesinde Türk Hava Kuvvetleri'nden yardım istendi. Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Sağlık Durumu İyi

Havadan gerçekleştirilen titiz çalışma neticesinde yaralı Mevlüt Kaçmaz ve yanındaki arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kaçmaz'ın bacağında kırık olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 5 saatlik zorlu mesainin ardından kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.