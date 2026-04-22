Samsun'da araç bir anda alev topuna döndü!

amsun'un Bafra ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen araç yangını çevrede büyük paniğe yol açtı. Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden yükselen alevler, geceyi aydınlattı.

Nedeni Henüz Bilinmiyor

Olay, saat 21.00 sıralarında Bafra'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Hürmet'e ait 55 AKP 058 plakalı otomobilde, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanlar yerini kısa sürede dev alevlere bıraktı.

Ekipler Seferber Oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü.