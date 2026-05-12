Esenler'de çocuk dehşeti! Kediye bıçakla saldırdılar

İstanbul Esenler'de dün öğle saatlerinde yaşananlar, "bu kadarına da pes" dedirtti. Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bir araya gelen iki çocuk, çevredeki vatandaşların ve hayvanların güvenliğini hiçe saydı. İddiaya göre, çöp konteynerinin yanında bulunan bir kediyi sevme bahanesiyle yanına yaklaşan çocuklar, kısa süre sonra yanlarındaki bıçakla hayvana zarar vermeye başladı.

Kadın Esnafa Bıçaklı Tehdit!

Olayı fark eden ve çevrede esnaflık yapan genç bir kadın, çocuklara müdahale ederek onları uyarmak istedi. Ancak yaşları küçük olan çocuklar, yaptıkları hatadan dönmek yerine ellerindeki bıçağı kadına doğrultarak üzerine yürüdü.

Araçların Lastiklerini De Hedef Aldılar

Gözü dönmüş küçük saldırganların vukuatları bununla da sınırlı kalmadı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların bir otomobilin lastiğini de bıçakla kesmeye çalıştıkları görüldü. Hem hayvana hem çevreye hem de kendilerini uyaran vatandaşa saldıran çocukların rahat tavırları mahalle sakinlerini şoka uğrattı.