Iğdır’da öfkeli manda paniği: Yaşlı adamı böyle savurdu

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yaşananlar, korku dolu anlara sahne oldu. Sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elinden kaçan manda, çarşı merkezine doğru hızla koşmaya başladı. Sahibinin peşinden koşmasına rağmen zapt edilemeyen öfkeli hayvan, Halfeli Caddesi üzerinde sağa sola saldırarak çevrede büyük bir panik yarattı.

Yaşlı Adamı Havaya Savurdu!

Gözü dönmüş manda, yol üzerindeki bir markete yöneldiği sırada market önünde duran yaşlı bir adamı hedef aldı. Talihsiz adamı boynuz darbesiyle yere savuran mandayı gören vatandaşlar, korku içinde çevreye kaçıştı. Yaşlı adamın yardımına çevredekiler koşarken, manda çarşı merkezinde izini kaybettirmeye çalıştı.

İki Aracın Arasında Kıskıvrak

Dakikalarca süren kovalamacanın ardından öfkeli manda, Adil Aşırım Çarşısı'nda belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından iki aracın arasına sıkıştırıldı. Hareket alanı kısıtlanan hayvana, ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile müdahale edildi.

Sakinleştirilip Götürüldü

İğnenin etkisiyle sakinleşen manda, iş makineleri ve ekiplerin yardımıyla araca yüklenerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Hafif yaralanan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.