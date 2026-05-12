Toprak bir anda çöktü: Konya’da işçilerin zor anları!

Konya'nın Karatay ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen iş kazası yürekleri ağza getirdi. Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde altyapı yenileme çalışmaları yürüten Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekipleri, kazı çalışması yaptığı sırada zemin bir anda çöktü.

İki Kardeş Toprak Altında Kaldı

Meydana gelen göçükte, o sırada kazı alanında çalışan Celal A. ve kardeşi Cebrail A. toprak yığınının altında kalarak yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeden Zamanla Yarış

Kısa sürede olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçi kardeşleri kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı çabasıyla göçükten çıkarılan Celal ve Cebrail A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Durumları İyi

Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.