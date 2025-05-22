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Sahilde gören şok oldu! Yavru ayı plaja indi!
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Sahilde gören şok oldu! Yavru ayı plaja indi!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 20:00:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:03:52

Bartın sahilinde yavru ayı şaşkınlığı anbean kameraya yansıdı. Yetkililer, "Anne ayı her an ortaya çıkabilir" diyerek hoparlörle uyarı yaptı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi sahilinde yavru bir ayının görülmesi üzerine belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı. Olası bir tehlikeye karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Yardibi Sahili'nde Sürpriz Ziyaretçi
Olay, Kurucaşile ilçesi girişinde bulunan Yardibi Sahili'nde meydana geldi. Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yaklaşık 1 yaşındaki bozayı yavrusu, sahile indi. O sırada bölgede bulunan balıkçı Burhan Kayık, yavru ayıyı cep telefonuyla görüntüledi.

Belediyeden Hoparlörle Uyarı
Yavru ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan bazı vatandaşlar, belediye tarafından hoparlörle yapılan anonsla uyarıldı. Anonsta, yavru ayının annesinin de çevrede olabileceği belirtilerek, yaklaşılmaması istendi.

Yetkililerden Dikkat Çağrısı
Yetkililer, özellikle yaz aylarında yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini hatırlatarak, bu tür durumlarda sakin olunması ve yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. Olay sonrası sahilde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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