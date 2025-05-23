SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı’dan izleyiciyi ekrana kilitleyen açıklama! Zaman aşımı yok’’ cümlesiyle 20 yıllık cinayete işaret etti! Pazartesi başlıyor!
Haberler Haber Videoları

Müge Anlı’dan izleyiciyi ekrana kilitleyen açıklama! “Zaman aşımı yok'' cümlesiyle 20 yıllık cinayete işaret etti! Pazartesi başlıyor!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:07:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:07:48

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, “Tatlı Sert” programında yeni bir cinayet dosyasının izini sürdüklerini duyurdu. 20 yıl öncesine dayanan ve zaman aşımına uğradığı sanılan dosyada sürpriz gelişmeler olduğunu açıklayan Anlı, “Kimsenin kanı yerde kalmasın” diyerek izleyicilere heyecan dolu Pazartesi yayınının sinyalini verdi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bugüne kadar birçok faili meçhul dosyanın çözülmesine öncülük eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni bir dosya üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 20 yıl öncesine dayanan bir olayın pazartesi günü ekrana taşınacağını açıklayan Anlı, zaman aşımı şüphesiyle rafa kaldırılan dosyanın aslında hala hukuki açıdan açık olduğunu belirtti.

"Zaman Aşımı Sanılıyordu, Ama Değilmiş"

Program sırasında yaptığı açıklamada, "Bakın pazartesi günü yeni gelişmelerle sürpriz bir konum var. İşte o da yine 20 yıl öncesine dayanan… Tam böyle zaman aşımı falan derken, aslında zaman aşımına da girmeyeceğini sonradan anladığım bir konu," diyen Müge Anlı, adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Kimsenin Kanı Yerde Kalmasın"

Müge Anlı, sözlerinin devamında olayın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah o da çözülecek. Vallahi kimsenin kanı yerde kalmasın arkadaşlar. Bunlar çünkü… bak ne diyor sonra Bayram; böyle kaç tane kişi öldü de kimsenin ruhu duymadı."

Bu sözlerle, geçmişte işlenmiş ancak üzeri örtülmüş pek çok olayın yeniden gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

SIRADAKİ VİDEO
Fatih'te ahşap bir bina çöktü!
22.05.2025Perşembe
Trafikte dehşet anları: Beyzbol sopasıyla kavga kamerada
22.05.2025Perşembe
Sahilde gören şok oldu! Yavru ayı plaja indi!
22.05.2025Perşembe
Erzurum'da korkunç kaza: 2 ölü
22.05.2025Perşembe
Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!
22.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı! 00:53
Kafa kafaya feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
22.05.2025Perşembe
Erzurum’da korkunç kaza: 2 ölü 00:53
Otomobil hurdaya döndü: 2 ölü!
22.05.2025Perşembe
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı! 02:50
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı!
22.05.2025Perşembe
Bolu’da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi 01:15
Bolu'da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi
23.05.2025Cuma
CANLI YAYIN