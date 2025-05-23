Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:07:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:07:48

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bugüne kadar birçok faili meçhul dosyanın çözülmesine öncülük eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni bir dosya üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 20 yıl öncesine dayanan bir olayın pazartesi günü ekrana taşınacağını açıklayan Anlı, zaman aşımı şüphesiyle rafa kaldırılan dosyanın aslında hala hukuki açıdan açık olduğunu belirtti.

"Zaman Aşımı Sanılıyordu, Ama Değilmiş"

Program sırasında yaptığı açıklamada, "Bakın pazartesi günü yeni gelişmelerle sürpriz bir konum var. İşte o da yine 20 yıl öncesine dayanan… Tam böyle zaman aşımı falan derken, aslında zaman aşımına da girmeyeceğini sonradan anladığım bir konu," diyen Müge Anlı, adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Kimsenin Kanı Yerde Kalmasın"

Müge Anlı, sözlerinin devamında olayın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah o da çözülecek. Vallahi kimsenin kanı yerde kalmasın arkadaşlar. Bunlar çünkü… bak ne diyor sonra Bayram; böyle kaç tane kişi öldü de kimsenin ruhu duymadı."

Bu sözlerle, geçmişte işlenmiş ancak üzeri örtülmüş pek çok olayın yeniden gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.