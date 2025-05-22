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Erzurum’da korkunç kaza: 2 ölü
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Erzurum'da korkunç kaza: 2 ölü

Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:35:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:42:28

Erzurum'da kafa kafaya çarpışan araçlardan biri hurdaya döndü, 2 can feci şekilde hayatını kaybetti!

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Şenkaya-Göle kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil Hurdaya Döndü
Kaza, saat 14.00 sıralarında Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda meydana geldi. Göle yönüne ilerleyen Ferdi Tarhan'ın kullandığı 75 AAH 910 plakalı otomobil, Ahmet Özdemir idaresindeki 25 LU 349 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil adeta hurdaya döndü.

Olay Yerinde ve Hastanede Can Kaybı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Ferdi Tarhan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan Sima Nebati Alagöz ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Alagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir ise hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı
Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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