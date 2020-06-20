Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS'ye girecek gençlere mesaj

20.06.2020 10:27

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS'ye girecek gençler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, "Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.