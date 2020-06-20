Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'ye giren öğrencilere mesaj

20.06.2020 10:20

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere sınavda sosyal mesafeyi korumaları ve evde olduğu gibi rahat soru çözmeleri tavsiyesini verdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

