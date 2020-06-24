Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşüldü. Bakan Koca kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yeni tip koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağı ileri sürüldüğünü belirterek, "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu yönünde bilimsel kanı yoktur." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Sıcak havalarda da virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır
24.06.2020 20:07
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