Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

03.06.2020 21:48

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında ikinci dalga beklemediklerini belirten Koca, "Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa gerektiğinde o anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.