Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
12.05.2020 22:44
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
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