Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüste son bilançoyu açıkladı! Toplam vaka sayımız 5 bin 698, can kaybımız 92 oldu 27.03.2020 20:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Bakan Koca yeni vaka ve ölü sayısına ilişkin, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu." dedi.

Corona virüs CANLI haritası... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Milyonlarca vatandaş koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye'de virüse karşı önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son vaka sayısını açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Bakan Koca: "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu"

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Dünya 2019 öncesine dönmeye başlıyor. Hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla o ülkelerin durumunda değiliz. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye yurttaşını koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Şimdi durum çok farklı. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olaca. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor"

"Hastalığın kesilmesini sağlayacak şartlara uymak zorundayız. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Daha ileri tedbirleri almamız gerektiğini gördük. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirdik. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Sosyal hayat en alt seviyeye inmeli."

Çalışma saatleri çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Teması en aza indirmeliyiz. Yayılmayı önlemeliyiz. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmeliyiz. Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbirler var.

Alınan tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede üstesinden geleceğiz. Mücadelede gönlünü ortaya oyan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Son 24 saat 7533 test yapıldı 17 can kaybımız ile hayatın kaybeden sayısı 92 olmuştur. Toplam vaka sayısı 5 bin 698 olmuştur. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu oldu.

33 YAŞINDAKİ DİLEK HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili; ilk gördüğümüz vakalarda bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı temaslı genç, babası ve amcası 60 yaş üstende yoğun bakımda tedavi edildi. Bütün taramaları yaparak bunu tespit ettik. Ailede ya da yakın çevrede bir üçüncü hasta daha oldu. Bir özel hastanede tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için genel durumu iyi olan taşıcı olan kişi yakının muhasebe için hayatını kaybeden hastamızla temas ediyor. Hayatını kaybeden hatamız 5-6 yaşından beridir kronik hastalıkları olan, tedavi süreci geçiren ve direnci düşük bir hastamızdı. Bu hastamız hayatını kaybetmeden önce başka bir özel hastaneye gidiyor. Orada temasa geçtiği bir hastamız da hayatını kaybediyor. Bu hastalığı getiren kişi ise hayatta.

Herkesin kendisini izole ederek geçici yaşam sağlamasını istiyoruz.

BAKAN KOCA'DAN TEST AÇIKLAMASI

Biz testlerle ilgili hiç bir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini söyledik. Testlerin nerelerde yapılması gerektiği iznini de bakanlık olarak veriyoruz. İzin olmayan yerde test yapılması uygun değil. Çünkü pozitif çıkarsa bizim hemen o hastaya ulaşmamız gerekiyor. Şahısların veya özel bir kuruluş kendi başına kit alarak bunu test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil bunun için gereken yapılacaktır. Her geçen gün testler için talebin arttığını biliyoruz.

Çin'deki eni kit Türkiye'ye getirildi. Bu test sonuç için gereken 4 - 5 saatlik süreyi 60 dakikaya indiriyor. 3 gündür bu şekilde devam ediyoruz ve gerekli laboratuvarlara verildi.

Test sayısı 7-8 binlere ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu kitlerde 15 binlere kadar çıkacak. Hızlı testler için kit ile birlikte elimizde yeteri kadar kitimiz var. Her hangi bir kişi ya da kurum bizden izinsiz, bizim uygun görmediğimiz yerde test çalışması yapmasını uygun görmüyoruz. Gerekeni yaparız, yapıyoruz.