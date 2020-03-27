Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: ''Sokakta geçirilecek zaman kısıtlama getirilecek'' 27.03.2020 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene geçmesi gerekmektedir.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirileceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal hayatta da tedbirler hız kazandı. Yaşlı vatandaşlarımızı korumak adına 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17.30'da başlayan corona virüs toplantısının sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugünlerde bütün dikkatler, koronavirüsle ilgili gelişmelerde. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil. 10 Mart'tan bugüne Türkiye'de hayat değişti. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmeliyiz. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.

Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şöyle olmuştur; Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Sokakta geçirilecek zamanda kısıtlama getirilecek. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak, hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER!

İTALYA

İSPANYA

ALMANYA (KISMİ)

TUNUS (KISMİ)

YUNANİSTAN

BELÇİKA (KISMİ)

HOLLANDA (KISMİ)

IRAK (KISMİ)

İRAN (KISMİ)

FRANSA (KISMİ)

ABD (KISMİ)

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi"nde şöyle denildi:

* Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarIN ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

* İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

* Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.

* İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.

* İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.

* Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.