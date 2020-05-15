RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs 15 Mayıs koronavirüs sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs 15 Mayıs koronavirüs sayılarını açıkladı
15.05.2020 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 15 Mayıs koronavirüs vaka sayıları A Haber ekranlarında yorumlandı.


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