Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 15 Mayıs koronavirüs vaka sayıları A Haber ekranlarında yorumlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs 15 Mayıs koronavirüs sayılarını açıkladı
15.05.2020 20:45
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs 15 Mayıs koronavirüs sayılarını açıkladı
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