Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, 80 ülkeye yardım yapıldığını da vurguladı. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
15.05.2020 22:14
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