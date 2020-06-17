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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'in 1 aylık Kovid-19 verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'in 1 aylık Kovid-19 verilerini açıkladı!
17.06.2020 21:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basının karşısına çıktı. Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'nın son 1 aya ait Kovid-19 verilerini paylaştı.


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