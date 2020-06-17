Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti! Ayfer Duran eşinin ne zaman öleceğini...

17.06.2020 18:26

Esra Erol'da canlı yayınında üç harflilerle konuştuğunu iddia eden Ayfer Duran ve çocukları, anlattıkları ile şoke etti. Esra Erol'un programına Iğdır'dan katılan Şaban Duran, "Eşim üç harflilerle konuştuğunu söyleyerek çocuklarımla birlikte evden kaçtı" dedi herkes şoke oldu. 17 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ayfer Duran, çocukları Muhammet Ali ile Semanur, anlattıkları ile herkesi şaşırttı. Canlı yayında ele alınan garip olay kısa sürede gündemde yerini aldı. İşte "üç harflileri görüyorum" diyen Ayfer Duran olayı...