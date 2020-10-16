Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Esayan'ın vefatı nedeniyle yapmış olduğu paylaşımda " Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Esayan'ın vefatı nedeniyle yapmış olduğu paylaşımda " Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.