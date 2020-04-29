Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddialarına yanıt verdi: Hiçbir akrabalık bağım yok

29.04.2020 18:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddialarına cevap verdi. Koca, "Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok" ifadelerini kullandı.

Koca, koronavirüs tehdidinin giderek zayıfladığını ifade ederek, normalleşme süreci ile ilgili "Normalleşme ile ilgili tüm bakanlıklarımızın içinde yer aldığı, özellikle Bilim Kurulu'nun tavsiye sunarak sonuca gidiliyor. Hangi tedbirlerle normalleşmenin yapılması gerektiğine dair bir görüş alınıyor. Daha sonra kamuoyuna bu tedbirler açıklanacak. Özellikle bu ay boyunca bazı tedbirleri devam ettirerek, alınan kararları ilgililerce açıklarız" ifadelerini kullandı.

Koca, İsveç'te ölüme terk edilen ve Türkiye'den yardım isteyen Emrullah Gülüşken'in kendisinin akrabası olduğuna yönelik çirkin iddialara da yanıt verdi. Koca, "Hiçbir akrabalık bağım yok. Tanımıyorum. Tedavisi sürüyor. Biz birçok ülkeden vatandaşlarımızı getirdik. Sadece İsveç'ten değil. Hatta bir vatandaşımızı bir partinin milletvekilinin ricası ile getirdik" ifadelerini kullandı.