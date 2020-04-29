RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darbetti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darbetti!
29.04.2020 18:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının, Kadıköy'de kağıt toplayan bir çocuğu darp ettikleri ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürdükleri ortaya çıktı.


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