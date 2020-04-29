İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının, Kadıköy'de kağıt toplayan bir çocuğu darp ettikleri ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürdükleri ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darbetti!
29.04.2020 18:39
- Bakan Koca ölüm oranlarını rakamlarıyla tek tek açıkladı: Asla gizli yapılamaz
- CHP yeni bir kaos planının fitilini ateşleme peşinde mi? Özgür Özel'den memur ve bürokratlara tehdit | Video
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddialarına yanıt verdi: Hiçbir akrabalık bağım yok
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darbetti!
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik dönemindeyiz! Düşüş trendine girdik | Video
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması
- Son dakika: İstanbul Pendik'te ham madde deposunda gerçekleşen patlama anı kamerada
- Tekirdağ'da kaçak geçişlere yönelik tarlalarda motosikletli denetim
- Koronavirüs döneminde fırından alınan ekmeklere dikkat!
- CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş Halk TV'de yaptığı koronavirüs hesabıyla rezil oldu | Video
- İşte Türk sağlık sisteminin gökyüzündeki kahramanları! Türkiye dünyada tek
- Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurlandı