CHP yeni bir kaos planının fitilini ateşleme peşinde mi? Özgür Özel'den memur ve bürokratlara tehdit | Video

29.04.2020 18:52

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özel, son olarak devlet memurlarını adeta tehdit eden ve bürokratlara sopa gösterir nitelikte sözler sarf etti. Özel'in "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor, devletine sadık olanlar hiç korkmasın" şeklindeki ahkam kesen sözleri "Dilinin altında yeni bir kaos planının baklası mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulundu.



Devlet memurlarını ve bürokratları hedef alan Özel, adeta yeni bir kaos senaryosunun sinyalini verircesine "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurları tehdit etti.







Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."







DARBE YANLISI ODAKLARA MI GÜVENİYOR?

Özel'in "Saray rejiminin sonu geliyor" sözleriyle memurlara adeta sopa sallaması, "CHP sırtını darbe yanlısı odaklara yaslayarak yeni bir kalkışmanın sinyalini mi veriyor?" sorusunu akıllara getirdi.



Zira 15 Temmuz darbe girişimi öncesi de kalkışmayı planlayan hainler, benzer ifadelerle iktidarı hedef almıştı.







KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDEKİ BAŞARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ana muhalefet partisi CHP'nin dünyayı esir alan koronavirüs salgını öncesi iktidarı devirmek için planlar yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla bu planın sinyallerini verdiği fakat hükümetin koronavirüsle mücadelede gösterdiği üstün başarının CHP'nin planını yerle bir ettiği konuşuluyor.



İddiaya göre kaos planını yürürlüğe koyamayan CHP, koronavirüs salgını sonrası asılsız haberlerle ve iftira politikasıyla iktidarı yıpratmaya çalışıyor.



İFTİRA SİYASETİ DEVREDE!

CHP'li isimlerin sık sık "koronavirüsle mücadelede açıklanan sayılar gerçeği yansıtmıyor" demesi, dünyaya tıbbi malzeme yardımında bulunan ülkemizin vatandaşlarına yardım etmediği iddiası ve son olarak ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hastaların Sağlık bakanının akrabası olduğu yalanı iddiaları güçlendiriyor.

KILIÇDAROĞLU KHK'LI FETÖ'CÜLER GÖREVE İADE EDİLSİN DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzbinlerce insanın canına mal olan koronavirüs salgınını fırsat bilerek FETÖ virüsünü devlete bulaştırma konusunu yeniden gündemine almış ve KHK ile görevden uzaklaştırılan FETÖ'cü sağlık çalışanlarının yeniden görevlendirilmesini istemişti.



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