Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Aşı hedefini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Aşı hedefini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Aşı hedefini açıkladı
02.07.2021 01:01 - Son Güncelleme: 02.07.2021 01:01
Ana Sayfa 00:39
Kaldırımdaki çöp kutusunu...
Ana Sayfa 00:36
Başkan duyurdu: Yayın yayında
Ana Sayfa 00:38
'Kaynar su gibisin' Seda...
Ana Sayfa 01:50
Elif Çakal'ın sır ölümüyle...
Ana Sayfa 02:00
3. doz aşı randevusu nasıl...
Ana Sayfa 09:42
Younes Belhanda'nın yeni...
Ana Sayfa 08:31
Fenerbahçe'nin yeni teknik...
Ana Sayfa 03:53
Milyonların maaşı artıyor!...
Ana Sayfa 03:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert...
Ana Sayfa 00:33
'Cinsel Taciz' Etek altı...
Ana Sayfa 10:00
Hayvan Hakları Koruma Kanunu...
Ana Sayfa 02:06
İstanbul'da tekel bayisine...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Koca Kurban Bayramı'na kadar hedeflerini de duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde şu anda kadar Kovid-19 aşısı olan kişilerin 35 milyonu aştığını toplamda uygulanan dozun ise 50 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise Kurban Bayramı'na kadar hedefin 18 yaş ve üzeri nüfusumuz içerisinde yüzde 70 oranında aşılamak olduğunu duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ HEDEFİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları