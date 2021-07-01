Haberler Video Haber Videoları 'Cinsel Taciz' Etek altı sapığı semt pazarında yakalandı! Poşetteki düzenek akıllara durgunluk verdi

'Cinsel Taciz' Etek altı sapığı semt pazarında yakalandı! Poşetteki düzenek akıllara durgunluk verdi

'Cinsel Taciz' Etek altı sapığı semt pazarında yakalandı! Poşetteki düzenek akıllara durgunluk verdi
01.07.2021 14:28 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:29
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Antalya Muratpaşa'da bulunan Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen kişi, esnafın şikayetiyle zabıta ekiplerince yakalandı. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Sapığın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturduğu düzenek akıllara durgunluk verdi.


Antalya'da öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü. Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi:
"Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım."

Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

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