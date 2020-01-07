Haberler Video Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkma anı kamerada

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkma anı kamerada

07.01.2020 23:05

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sorunsuz bir şekilde piste iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden pistten çıkıyor.


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