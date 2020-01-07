Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkma anı kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sorunsuz bir şekilde piste iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden pistten çıkıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sorunsuz bir şekilde piste iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden pistten çıkıyor.
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