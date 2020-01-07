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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:28

Sabiha Gökçen uçuşa kapatıldı, İstanbul hava sahasında yoğunluk başladı

Sabiha Gökçen'de 'a ait bir uçağın pist dışına çıkmasının ardından havalimanının uçuşa kapatılması nedeniyle bütün uçuşlar 'na yönlendirildi. Bu nedenle İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu yaşanırken, yaşanan yoğunluk uçakların radar takiplerine yansıdı.

İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu

'nda bir yolcu uçağının pist dışına çıkmasının ardından tüm uçuşların 'na yönlendirilmesiyle İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün saat 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. Yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı üzerinde yaşanan yoğunluk ise hava radar takiplerine yansıdı. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile tur attıktan sonra inişini gerçekleştirdiği görüldü.

HAVA TRAFİĞİNE BÖYLE YANSIDI
İstanbul hava sahasında yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından İstanbul Havalimanı üzerinde uçakların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile Marmara Bölgesi üzerinde tur attıktan sonra inişe yönlendiği görüldü.

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