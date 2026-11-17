Antalya'da bariyerlere çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Hasan Yeşil olay yerinde hayatını kaybetti
Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevre Yolu kesişimindeki köprülü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Hasan Yeşil, yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücünün motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklenirken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Yeşil’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam