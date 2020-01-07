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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:04

ve 'nda bugün hangi uçuşlar iptal oldu?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan duyuru yaparak saat 15:00’e kadar ’nin Havalimanı’na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu. Alınan bilgiye göre, Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. İşte Sabiha Gökçen havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu? THY 'nda bugün iptal olan uçuşlar!

Sabiha Gökçen havalimanında hangi uçak seferleri iptal oldu?

7 Ocak Salı Sabiha Gökçen havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu? THY İstanbul Havalimanı'nda bugün iptal olan uçuşlar! Oldukça merak ediliyor. İstanbul fırtına ve yağmurla felç olmuş durumda. Sabiha Gökçen'de bir yolcu uçağının pisten çıkması sonucu uçuşlar 15.00'a kadar durduruldu. Havalimanına inemeyen uçakların listesi de yayınlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edildi. Rüzgarın hızının 65 kilometreyi bulduğu havalimanında, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı. Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı.

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