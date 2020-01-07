7 Ocak Salı Sabiha Gökçen havalimanı hangi uçak seferleri iptal oldu? THY İstanbul Havalimanı'nda bugün iptal olan uçuşlar! Oldukça merak ediliyor. İstanbul fırtına ve yağmurla felç olmuş durumda. Sabiha Gökçen'de bir yolcu uçağının pisten çıkması sonucu uçuşlar 15.00'a kadar durduruldu. Havalimanına inemeyen uçakların listesi de yayınlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edildi. Rüzgarın hızının 65 kilometreyi bulduğu havalimanında, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı. Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı.

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