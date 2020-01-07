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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:59

Son dakika: iç hat seferleri yapılmaya başlandı

Son dakika haberi... Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Sabiha Gökçen'de iç hat seferleri başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı

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