Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Pegasus Havayolları'na ait bir uçak iniş esnasında pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.

Bir süredir temelsiz iddialarla İstanbul Havalimanı'na saldıran ve havalimanının yanlış yere yapıldığını iddia edenler arasında bulunan Gani Müjde ise kaza sonrası dün attığı ve Sabiha Gökçen'i överken İstanbul Havalimanı'nı yerdiği tweeti sildi.

Yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'nın bilimle inatlaşarak yapıldığını iddia eden Müjde, "Bir saattir flight radardan pass geçilen uçuşları izliyorum. Sabiha Gökçen'de hiç pass yok. Bilimle inatlaşmanın haritası bu. Hakim kuzey rüzgarlarının İstanbul'a en şiddetli vurduğu yerdir Karadeniz kıyıları. Herkese kazasız belasız bir yolculuk gecesi diliyorum." demişti.

KAZANIN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİ

Sabiha Gökçen'de yaşanan kazanın ardından tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken, İstanbul hava trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Gani Müjde ise yaşanan bu olayların ardından Sabiha Gökçen'e övgü dolu sözler sarf ettiği, İstanbul Havalimanı'nı ise temelsiz iddialarla eleştirdiği paylaşımı sildi. Pişkince üste çıkmaya çalışan Gani Müjde ardından yaptığı paylaşımla, "Yeni hava limanında rüzgar çok fazla filan derken Sabiha Gökçen patladı iyi mi? Fırtına yüzünden uçak pistten çıkmış. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor.Neyse ki ölen olmadı. Buna da şükür" dedi.