Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş artışı ve masadaki zam formülleri neler?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak yeni düzenlemeye çevrilirken, masadaki zam hesapları gündemin ilk sırasına yerleşti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda emeklilerin merakla beklediği zam sürecini mercek altına aldı. Emekliler ne kadar zam alacak?" ve "Emekli zammında formüller neler?" sorularına yanıt aranan yayında, yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan başlıklar değerlendirildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi