Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026 10:03

ÖZER ACİ'DEN EYLEM TOK'UN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ: "HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatlarının mahkemeye sunduğu tahliye talebine tepki gösterdi.



EYLEM TOK'UN AVUKATLARINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Eylem Tok'un avukatları, Türkiye'deki yakalama kararının kaldırılması ve müvekkillerinin nakdi teminat ile diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuru dilekçesinde, Tok'un Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve yargılama sürecinde mahkemede hazır bulunacağı belirtildi.



ÖZER ACİ: "PARAYLA ADALET SAĞLANAMAZ"

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, avukatların nakdi teminat karşılığında serbest bırakılma talebine sert çıktı. Talebin kabul edilmesinin adalet duygusunu zedeleyeceğini vurgulayan Aci, "Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



SÜREÇTE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Aci ailesinin avukatları ve yakınları bu tahliye talebine karşı çıkıyor. Mahkemenin nakdi teminat ve adli kontrol başvurusuyla ilgili vereceği karar, davanın ve iade sürecinin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.